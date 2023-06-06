بالفيديو.. بن زيمة يتكلّم عربي ويوجه رسالة خاصة للجمهور السعودي
بقلم عزيز طالبي
أبدى الدولي الفرنسي كريم بن زيمة سعادته الكبيرة بالانضمام إلى نادي الإتحاد السعودي بعقد إلى غاية 2026 اليوم الثلاثاء.
وقال بن زيمة خلال تقديمه لوسائل الإعلام عبر الصفحة الرسمية على “تويتر” باللغة العربية و خاصة باللهجة السعودية ” أنا متحمّس أشوفكم في مدينة جدة”.
ويبدو أن النجم السابق لريال مدريد سيقدم مشوارا طيبّا في دوري روشن السعودي، وهو الدوري الذي سبق له و أن استقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
Benzema is here 🤩✍️
A new tiger will roar 🐅
Welcome to Ittihad!#Benzema2Ittihad#here2inspireKSA pic.twitter.com/I3GEm90fRB
— Ittihad Club (@ittihad_en) June 6, 2023
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