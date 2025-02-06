بالفيديو.. بن زيمة يدعو إلى دعم عوار وتجنب الانتقادات

دعا النجم الفرنسي الناشط في صفوف نادي الاتحاد السعودي، كريم بن زيمة، جماهير النادي إلى الكف عن انتقاد زميله في الفريق، الدولي الجزائري، حسام عوار، ودعمه خلال المباريات.

وعرفت مباراة الاتحاد أمام نادي التعاون في دوري روشن السعودي، توجه المهاجم كريم بن زيمة. بعد تسجيله الهدف الثاني في المباراة، صوب الجمهور برفقة حسام عوار الذي قدم تمريرة حاسمة. وطلب منهم الالتفاف حول اللاعب ودعمه بشكل كبير، وهو ما صفق له الجمهور.

كما نال عوار إشادة كبيرة من قبل محبي النادي السعودي عبر منصة “إكس”، بعد المباراة. ما يؤكد عودة المياه إلى مجاريها بين جماهير النادي وخريج مدرسة ليون الفرنسي.

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