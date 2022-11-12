بالفيديو.. بن زيمة يزور ملعب ليون ويشارك الجماهير فرحة الكرة الذهبية

إحتفل لاعب ريال مدريد النجم الفرنسي، كريم بن زيمة، مع جماهير فريقه السابق ليون، بالكرة الذهبية التي احرزها مؤخراً.

وذلك قبل إنطلاق مباراة ليون ضد نيس برسم الجولة الـ15 بالليغ 1 الفرنسية، دخل بن زيمة أرضية ملعب جرابوما حاملا الكرة الذهبية.

ومن جانبها، حييت جماهير ليون لاعبها السابق بن زيمة بالهتاف بإسمه مطولا كتعبير منها لفرحها بتتويج خريج مدرسة ليون بـ”البالون دور”.