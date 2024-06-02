بالفيديو.. بن زيمة يزور ملعب “ميلود هدفي” بوهران

يواصل النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائري، كريم بن زيمة، زيارته للجزائر، حيث يتواجد حاليا بمدينة وهران، مسقط رأس والده.

وبعد الاستقبال الكبير الذي حظي به في وهران، من طرف المسؤولين المحليين، والجماهير، تنقل بن زيمة، إلى ملعب “ميلود هدفي”.

كما وقف النجم العالمي، على هذه المنشأة التي تزخر بها مدينة وهران، وكل المرافق التابعة له، وتم تكريمه بقميص الفريق المحلي مولودية وهران.

يذكر أن كريم بن زيمة، سيستغل تواجده بالجزائر، من أجل حضور المباراة المكقبلة ةللمنتخب الوطني، في مواجهة منتخب غينيا المقررة يوم 6 جوان بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، لحساب تصفيات كأس العام 2026.

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