وظهر النجم الفرنسي، في مقطع فيديو، نشره عبر حسابه الخاص على “تويتر”، بلباس خاص “القميص”.

واختار كريم بن زيمة، عبارات باللغة العربية، لتهنئة الأمة الإسلامية، أين قال: “السلام عليكم للجميع، عيد مبارك وتقبل الله منا ومنكم”.

Eid mubarak everyone ❤️

Taqabbal-Allâhu minnâ wa minkum 🤲🏻🙏🏼 May God Bless Everyone #Nueve pic.twitter.com/IKdo92mqns

— Karim Benzema (@Benzema) May 24, 2020