بالفيديو.. بن زيمة يفتتح عداده التهديفي مع إتحاد جدة السعودي

افتتح الوافد الجديد لإتحاد جدة السعودي كريم بن زيمة عداده التهديفي في مباراة اليوم الخميس أمام الترجي التونسي.

وسجّل كريم بن زيمة هدفا شخصيا وجميلا جدا، في أول مباراة له مع فريقه الجديد في البطولة العربية الجارية وقائعها بالسعودية.

كما قاد “البينز” فريقه للفوز بأول مباراة في البطولة العربية التي انتهت بالفوز بثنائية مقابل واحد.

ويعتبر هدف بن زيمة الأول له في مشواره الجديد، و الثاني في المباراة التي جرت أمام نادي “المكشخة”.

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