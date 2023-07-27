بالفيديو.. بن زيمة يفتتح عداده التهديفي مع إتحاد جدة السعودي
بقلم عزيز طالبي
افتتح الوافد الجديد لإتحاد جدة السعودي كريم بن زيمة عداده التهديفي في مباراة اليوم الخميس أمام الترجي التونسي.
وسجّل كريم بن زيمة هدفا شخصيا وجميلا جدا، في أول مباراة له مع فريقه الجديد في البطولة العربية الجارية وقائعها بالسعودية.
كما قاد “البينز” فريقه للفوز بأول مباراة في البطولة العربية التي انتهت بالفوز بثنائية مقابل واحد.
ويعتبر هدف بن زيمة الأول له في مشواره الجديد، و الثاني في المباراة التي جرت أمام نادي “المكشخة”.
هدف بنزيما الرائع بصوت فهد العتيبي 🎙#الترجي_التونسي_الاتحاد#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/lX37xxdXwR
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 27, 2023
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