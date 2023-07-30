بالفيديو.. بن زيمة يقود الإتحاد لربع نهائي البطولة العربية

قاد النجم الفرنسي كريم بن زيمة فريقه الإتحاد السعودي إلى ربع نهائي البطولة العربية بفضل تسجيله الهدف الوحيد في مباراة اليوم.

وجرت المواجهة القوية أمام نادي الصفاقسي التونسي، التي عرفت تسجيل بن زيمة هدفا جميلا جدا وبطريقته الخاصة والثاني له بقميص فريقه الجديد.

وأعاد النجم الفرنسي الكرّة مجدّدا، في التهديف، بعدما سجّل الهدف الأول في مباراة الترجي التونسي في افتتاح البطولة العربية.

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