إعــــلانات
الرياضة

بالفيديو.. بن زيمة يلتحق رسميا بالإتحاد السعودي إلى غاية 2026

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. بن زيمة يلتحق رسميا بالإتحاد السعودي إلى غاية 2026
زيمة
  • 787
  • 0

أعلن نادي الإتحاد السعودي الناشط في دوري “روشن” عن التعاقد رسميا مع المهاجم الفرنسي كريم بن زيمة قادما من فريق ريال مدريد.

وكشف نادي الإتحاد السعودي عن تعاقده مع بن زيمة إلى غاية 2026 بعدما نشر فيديو له بقميص ناديه الجديد.

كما قال الاتحاد السعودي عبر صفحته الرسمية على “تويتر” اليوم الثلاثاء، عن التحاق بن زيمة حيث قال “بن زيمة هنا..مرحبا بك في الاتحاد”.

إلى جانب ذلك، نشر الاتحاد السعودي فيديو للاعب الدولي الفرنسي الذي اعلب رحيله عن ريال مدريد قبل أيام فقط.

كما قال في منشور أخر “البنز اتحادي .. الحظ الليلة يا كريم”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti

رابط دائم : https://nhar.tv/gcJ0E
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر