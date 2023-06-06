بالفيديو.. بن زيمة يلتحق رسميا بالإتحاد السعودي إلى غاية 2026
أعلن نادي الإتحاد السعودي الناشط في دوري “روشن” عن التعاقد رسميا مع المهاجم الفرنسي كريم بن زيمة قادما من فريق ريال مدريد.
وكشف نادي الإتحاد السعودي عن تعاقده مع بن زيمة إلى غاية 2026 بعدما نشر فيديو له بقميص ناديه الجديد.
كما قال الاتحاد السعودي عبر صفحته الرسمية على “تويتر” اليوم الثلاثاء، عن التحاق بن زيمة حيث قال “بن زيمة هنا..مرحبا بك في الاتحاد”.
إلى جانب ذلك، نشر الاتحاد السعودي فيديو للاعب الدولي الفرنسي الذي اعلب رحيله عن ريال مدريد قبل أيام فقط.
كما قال في منشور أخر “البنز اتحادي .. الحظ الليلة يا كريم”.
Benzema is here 🤩✍️
A new tiger will roar 🐅
Welcome to Ittihad!#Benzema2Ittihad#here2inspireKSA pic.twitter.com/I3GEm90fRB
— Ittihad Club (@ittihad_en) June 6, 2023
البنــز اتحادي ✍️🤩
🎼 الحظ الليلة كريم#Benzema2Ittihad#here2inspireKSA pic.twitter.com/YvsWFzebXF
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 6, 2023
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