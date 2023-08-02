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الرياضة

بالفيديو.. بن زيمة يهدي الإتحاد ثالث انتصار في البطولة العربية

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. بن زيمة يهدي الإتحاد ثالث انتصار في البطولة العربية
بن زيمة
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قاد النجم الفرنسي كريم بن زيمة فريقه إتحاد جد السعودي لتحقيق ثالث انتصار لها في البطولة العربية اليوم الأربعاء.

وفاز بن زيمة ورفقائه هذه المرة أمام نادي الشرطة العراقي، ليتصدر النادي السعودي المجموعة الثانية ويصبح أقوى المرشّحين للفوز بالبطولة.

وأصبح النجم السابق لفريق ريال مدريد هداف البطولة العربية، بتسجيله 3 أهداف كاملة في 3 مباريات متتالية.

كما أبدت إدارة النادي السعودي سعادتها الكبيرة لما يحدث في بيت الفريق، و التأهل حيث قالت “بالعلامة الكاملة.. نادي الوطن إلى ربع النهائي”.

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