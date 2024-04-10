بالفيديو.. بن زيمة يهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر

هنأ النجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية كريم بن زيمة، اليوم الأربعاء، الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر.

وظهر كريم بن زيمة في فيديو له عبر الصفحة الرسمية له على منصة “إكس” اليوم الأربعاء “عيد مبارك للعالم.. تقبل الله منا و منكم”.

وكان نجوم كرة القدم، قد قاموا بتهنئة الأمة الإسلامية أبرزهم كريستيانو رونالدو وصاديو ماني.