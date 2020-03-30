بالفيديو.. بن زيمة يوضح بخصوص ما قاله عن جيرو

عاد الدولي الفرنسي، كريم بن زيمة، نجم ريال مديريد، لتصريحاته الأخير عن مواطنه أولفي جيرو، موضحا أنه لم ينتقده مثلما يحاول البعض الترويج له.

وصرح بن زيمة، عبر مقطع فيديو، نشره عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “أنا قلت الحقيقة فقط فيما يخص جيرو، وما أفكر به شخصيا”.

وأضاف هداف النادي الملكي: “الكثير لم يأخذ بعين الإعتبار الأشياء الإيجابية قلتها عنه، وما قدمه للمنتخب الفرنسي، معظمهم ركز على السلبيات فقط”.

يذكر أن كريم بن زيمة، قال أمس الأحد، أن المقارنة بينه وبين جيرو، مثل المقارنة بين سباق الفورميلا وان، والكارتينغ، معتبرا نفسه الفورميلا وان.