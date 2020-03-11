بالفيديو.. بن ساحة هداف ويقود الترجي لثمن نهائي كأس تونس

قاد المهاجم الجزائري بلال بن ساحة، ناديه الترجي التونسي، للتأهل للدور الثمن نهائي من كأس تونس، بفوزهم اليوم الأربعاء، أمام نادي مستقبل السبيخة.

وشارك بن ساحة، أساسيا في هذه المباراة، أين برز في الدقيقة الـ32، بافتتاحه باب التسجيل لصالح ناديه الترجي التونسي.

وتمكن الترجي من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ80، عن طريق الخنيسي، لتنتهي المواجهة لصالح الترجي بنتيجة 2-0.

وبهذا ضمن المهاجم السابق لدفاع تاجنانت بلال بن ساحة، التأهل رفقة ناديه الترجي، للدور الثمن نهائي من كأس تونس.