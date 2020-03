بالفيديو.. بن ساحة هداف ويقود الترجي لثمن نهائي كأس تونس

وشارك بن ساحة، أساسيا في هذه المباراة، أين برز في الدقيقة الـ32، بافتتاحه باب التسجيل لصالح ناديه الترجي التونسي.

وتمكن الترجي من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ80، عن طريق الخنيسي، لتنتهي المواجهة لصالح الترجي بنتيجة 2-0.

وبهذا ضمن المهاجم السابق لدفاع تاجنانت بلال بن ساحة، التأهل رفقة ناديه الترجي، للدور الثمن نهائي من كأس تونس.

🇩🇿⚽️ Goal Billel Bensaha ! The Algerian winger rises over the defender to head home the opener for Espérance against Sbikha in the Tunisian Cup #TeamDZ pic.twitter.com/fRrfKdkL7D

— DZfoot English 🇩🇿 (@DZfoot_EN) March 11, 2020