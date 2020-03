بالفيديو.. “بن ساحة” يواصل التألق ويقود “الترجي” للتأهل في كأس تونس

لاعب فريق دفاع تاجنانت السابق سجل مُجددا بمناسبة مواجهة “المكشخة” ضد المُضيف “مستقبل السبيخة” بعد تسجيله في مرمى “الزمالك” يوم الجمعة الماضي.

“بن ساحة” سجل الهدف الأول في الدقيقة ال32 من المواجهة التي انتهت بفوز الترجي بثنائية دون رد على ملعب “السبيخة”.

وبهذا تجاوز زملاء “عبد القادر بدران” الدور ال32 من منافسة كأس تونس.

🇩🇿⚽️ Goal Billel Bensaha ! The Algerian winger rises over the defender to head home the opener for Espérance against Sbikha in the Tunisian Cup #TeamDZ pic.twitter.com/fRrfKdkL7D

