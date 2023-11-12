بالفيديو.. بن سايح هدافا ويقود جدة للفوز في دوري يلو السعودي

قاد المهاجم الجزائري رضا بن سايح فريقه جدة السعودي للفوز برباعية كاملة مقابل اثنين أمام نادي نجمة في دوري يلو السعودي.

وواصل رضا بن سايح تألقه الملفت للانتباه، سيما وأنه سجل هدفا جميلا جدا على طريقة النجم ليونيل ميسي.

كما نال المهاجم الجزائري ثناء الجميع، و حتى الصفحة الرسمية لدوري الدرجة الثانية السعودية، التي أكدت جمالية هدف الجزائري.

للإشارة، أن بن سايح سجل هدفه الجميل في مرمى مواطنه شعال، الذي تنقل إلى نادي نجمة من فريقه السابق مولودية الجزائر.

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