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الرياضة

بالفيديو.. بن سايح يسجل ثنائية ويهدي الفوز لجدة أمام القيصومة

بقلم كريم تيغرمت
بالفيديو.. بن سايح يسجل ثنائية ويهدي الفوز لجدة أمام القيصومة
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قاد المهاجم الجزائري رضا بن سايح، ناديه جدة، لتحقيق الفوز في المواجهة التي جمعتهم بمضيفهم القيصومة، لحساب دوري يلو السعودي.

وشارك بن سايح أساسيا في هذه المباراة، وتمكن من افتتاح باب التسجيل لفريقه جدة، في الدقيقة الـ20 عن طريق ضربة جزاء.

كما برز المهاجم الجزائري من جديد في الدقيقة الأخيرة مكن عمر هذه المباراة، أين عمق الفارق لصالح ناديه.

وأنهى رضا بن سايح، وفريق جدة، هذه المبارة لصالحهم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين على حساب فريق القيصومة.

رابط دائم : https://nhar.tv/8JCCV
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