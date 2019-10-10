بالفيديو.. “بن سبعيني”:”سنواجه كولومبيا بثوب البطل”

كشف مدافع المنتخب الوطني “رامي بن سبعيني” ان الخضر سيواجهون منتخب عالمي يوم الثلاثاء لكنهم سيدخلون المواجهة بثوب البطل.

وقال “بن سبعيني” بعد المواجهة الودية ضد الكونغو الديمقراطية.

“يجب ان ندافع عن ثوب البطل في مواجهة كولومبيا الودية سهرة الثلاثاء ونعلم جيدا بأن جميع المنتخبات التي ستواجهنا مُستقبلا ستكون مُحفزة وستلعب ب200 بالمائة”.

“سنواجه منتخب عالمي وكبير يوم الثلاثاء ولا اعتبر المواجهة ودية، سنختبر مستوانا الحقيقي وأتمنى أن نلعب ب100 بالمائة من امكانياتنا”.