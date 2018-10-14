بالفيديو.. بن سبعيني:”مواجهة البنين صعبة ونحن جاهزون للعودة بنتيجة إيجابية”

أكد مدافع المنتخب الوطني الجزائري رامي بن سبعيني أن التشكيلة الوطنية جاهزة لمواجهة المنتخب البنيني يوم الثلاثاء في لقاء العودة.

وقال بن سبعيني مباشرة بعد وصول الخضر للعاصمة البنينية “كوتونو”:”الشيئ الأهم أنه لا يوجد الفارق الزمني بين الجزائر والبنين”.

“نحن جاهزون وسنستغل اليومين المتبقيين للتحضير بشكل جيد والإسترجاع بطريقة تُساعدنا على نسيان التعب”.

“مواجهة المنتخبات الإفريقية على أرضها تكون دائما صعبة وأنا مُتفائل بتحقيق نتيجة إيجابية”.

“جمال بلماضي يُركز كثيرا على العمل الدفاعي في التدريبات وهدفنا عدم تلقي أي هدف في موقعة البنين يوم الثلاثاء”.