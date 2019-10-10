بالفيديو.. “بن سبعيني”:”واجهنا مُنتخب قوي ومُنظم”

أكد مدافع المنتخب الوطني الجزائري “رامي بن سبعيني” انهم واجهوا منتخب قوي ومُنظم سهرة اليوم الخميس.

وقال “بن سبعيني” بعد المواجهة الودية ضد الكونغو الديمقراطية.

“كنا نعلم بأننا سنواجه منتخب قوي ومنظم يملك العديد من اللاعبين المميزين الذين ينشطون في الخارج وهو ماجعلنا نجد بعض الصعوبات في الشوط الأول”.

“في الشوط الثاني عدنا في المواجهة وخلقنا بعض الفرص، كنا قادرين على الفوز لكن في الآخير يبقى اختبار جيد”.