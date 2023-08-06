بالفيديو.. بن سبعيني ممررا حاسما ويقود بوروسيا للفوز أمام أجاكس

قاد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني فريقه بوروسيا دورتموند للفوز بثلاثية مقابل واحد امام أجاكس أمستردام.

وشارك رامي بن سبعيني أساسيا في المباراة المثيرة أمام العريق الهولندي، أين بصم على تمريرة حاسمة رغم دوره الدفاعي.

كما قدّم بن سبعيني أوراق الإعتماد عليه لمدربه، رغم الخطأ الفادح في المباراة الماضية، الذي جاء على إثره هدف الفريق الخصم.

وتحصل ابن مدينة قسنطينة على تنقيط ممتاز من طرف موقع “هورسكورد” العالمي المتخصص في الارقام، حيث منح له معدل 7.6 من 10.

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