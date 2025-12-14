إعــــلانات
الرياضة

بالفيديو.. بن سبعيني هداف في مواجهة فيربروج

بقلم كريم تيغرمت
بصم الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، اليوم الأحد، على هدف جديد، مع ناديه بوريسيا دورتموند، في الدوري الألماني.

وشارك رامي بن سبيعين، أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه بوريسيا دورتموند، في المباراة التي تجمعهم بفريق فيربروج.

كما تمكن خريج مدرسة بارادو، من البروز بقوة في الدقيقة الـ31 من عمر الشوط الأول، أين افتتح باب التسجيل في هذه المباراة لصالح فريقه.

