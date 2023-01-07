بالفيديو.. بن سبعيني هداف في ودية غلادباخ أمام أولدنبرغ

واجه الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، اليوم السبت، رفقة ناديه بوريسيا مونشنغلادباخ، فريق أولدنبرغ.

وشراك بن سبعيني، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه غلادباخ، في هذه المباراة الودية التحضيرية التي جمعتهم بفريق أولدنبرغ.

كما برز الدولي الجزائري في الدقيقة الـ20 من عمر هذه المباراة، بافتتاحه باب التسجيل بطريقة جميلة لنادي مونشنغلادباخ.