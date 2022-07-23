بالفيديو.. بن سبعيني هداف في ودية غلادباخ وسوسيدار

سجل الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، عودة قوية رفقة ناديه مونسنغلادباخ الألماني، خلال وديتهم اليوم السبت، أمام ريال سوسيدار.

وشارك بن سبعيني، أساسيا في هذه المباراة الودية، ضمن تشكيلة ناديه بوريسيا مونشنغلادبخ، في مواجهة سوسيدار.

كما نجح بن سبعيني، في تسجيل الهدف الأول والوحيد لغلادباخ، عن طريق ضربة جزاء، قبل أن تنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي 1-1.

يذكر أن رامي بن سبعيني، استأنف مؤخرا تدريباته مع غلادباخ، بعد تعافيه من الاصابة بفيروس كورونا.