بالفيديو.. بن سبعيني هداف ويسقط براباعية أمام لايبزغ

نجح الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، اليوم السبت، في هز الشباك، خلال المواجهة التي جمعت ناديه مونشنغلادباخ، بنادي لايبزغ.

وشارك بن سبعيني أساسيا ضمن تشكيلة ناديه بورسيا مونشنغلادباخ، ضمن هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الـ15 من الدوري الألماني.

كما نجح الدولي الجزائري في تسجيل الهدف الوحيد لصالح فريقه في الدقيقة الـ88 من عمر المباراة.

وانتهت هذه المواجهة بن سبعيني، وناديه بورسيا مونشغلادباخ، بنتيجة 4-1، لصالح نادي لايبزغ.