بالفيديو.. بن سبعيني هداف ويقود مونشنغلادباخ لفوز جديد

ساهم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، اليوم الأحد، في الفوز الذي حققه ناديه بوريسيا مونشنغلادباخ، على حساب كولن لحساب البوندسليغا.

وشارك بن سبعيني، أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه غلادباخ، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

كما برز الدولي الجزائري في الدقيقة الـ45 من عمر المباراة، بتسجيله الهدف الثاني لغلادباخ، عن طريق ضربة جزاء، قبل أن يظيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ76.

وانتهت هذه المواجهة بفوز رامي بن سبعيني وناديه غلادباخ، بنتيجة أربعة أهداف لهدفين على حساب فريق كولن.