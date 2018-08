بالفيديو.. بن سبعيني وزفان يتدربان على أنغام الشاب خالد

ونشر رامي بن سبعيني، مقطع فيديو، عبر صفحته الخاصة على “تويتر”، يظهر من خلالها رفقة زميله زفان، يتدربان في قاعة تقوية العضلات.

وظهر الدوليان الجزائريان، بن سبعيميني، وزفان، مستمتعان خلال تدريباتهم، التي رافقتها أنغام الأغنية الشهيرة للشاب خالد، “طريق الليسي”.

ويستعد لاعبا الخضر، لتسجيل انطلاقة قوية في الموسم الجديد من الليغ1 الفرنسية، المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل.

📹 | @BensebainiRams and Mehdi Zeffane listen to Cheb Khaled whilst in training with Rennes.

