بالفيديو.. بن سبعيني يبدع في تدريبات غلادباخ ويسجل هدف عالمي

يواصل الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، التألق رفقة ناديه بوريسيا مونشنغلادباخ الألماني، في المباريات الرسمية والحصص التدريبية للفريق.

وأبدع بن سبعيني، في الحصة التدريبية الأخيرة لناديه غلادباخ، اين تحول لمهاجم، وهو يعبث بزملائهم المدافعين، بفنيات عالية.

كما تمكن الدولي الجزائري من تسجيل هدف على طريقة الكبار، في مباراة تطبيقية مع زملائه مؤكدا علو كعبه.

يذكر أن رامي بن سبعيني، يتواجد في أفضل أحواله هذا الموسم مع غلادباخ، أين سجل في المباراة الأخيرة ثنائية كاملة أمام كولن.