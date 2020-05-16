بالفيديو.. بن سبعيني يبصم على أول تمريرة حاسمة في زمن الكورونا

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. بن سبعيني يبصم على أول تمريرة حاسمة في زمن الكورونا
بقلم يونس رزيق

بصم اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني على أول تمريرة حاسمة بعد إستئناف الدوري الألماني في زمن فيروس كورونا المستجد.

وكان بن سبعيني وراء التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الثاني لزميله الفرنسي “ماركوس تورام في الدقيقة الـ 7 من عمر المباراة أمام فريق أنتريخت فرانكفورت في إطار الجولة الـ26 من البوندسليغا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=821059

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com