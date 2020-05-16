بالفيديو.. بن سبعيني يبصم على أول تمريرة حاسمة في زمن الكورونا

بصم اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني على أول تمريرة حاسمة بعد إستئناف الدوري الألماني في زمن فيروس كورونا المستجد.

وكان بن سبعيني وراء التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الثاني لزميله الفرنسي “ماركوس تورام في الدقيقة الـ 7 من عمر المباراة أمام فريق أنتريخت فرانكفورت في إطار الجولة الـ26 من البوندسليغا.