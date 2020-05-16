بالفيديو.. بن سبعيني يبصم على أول تمريرة حاسمة في زمن الكورونا

بصم اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني على أول تمريرة حاسمة بعد إستئناف الدوري الألماني في زمن فيروس كورونا المستجد.
وكان بن سبعيني وراء التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الثاني لزميله الفرنسي “ماركوس تورام في الدقيقة الـ 7 من عمر المباراة أمام فريق أنتريخت فرانكفورت في إطار الجولة الـ26 من البوندسليغا.
⚽ MAIS UM? JÁ?
7' 2T – Ramy Bensebaini faz jogada individual pela ponta esquerda e deixa Marcus Thuram na cara do gol ampliando o placar antes dos 10 minutos de jogo
Frankfurt 0 x 2 Borussia M'gladbach #Bundesliga #Frankfurt #BorussiaMonchengladbach pic.twitter.com/N1XmAaXuFD
— Sports News BR 🇧🇷 (De 🏠) (@SportsNewsBR_) May 16, 2020
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