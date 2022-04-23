بالفيديو.. بن سبعيني يبصم على هدف جديد رفقة غلادباخ

عاد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، اليوم السبت، لهز الشباك من جديد في الدوري الألماني، رفقة ناديه مونشنغلادباخ.

وشارك بن سبعيني، أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه غلادباخ، فقي مواجهة مضيفهم بفريق فرايبورغ، لحساب الجولة الـ31.

وتمكن الدولي الجزائري من افتتاح باب التسجيل لصالح ناديه مبكرا، وبالتحديد في الدقيقة الثالثة، عن طريق ضربة جزاء.

وبهذا رفع رامي بن سبعيني، رصيده من الأهداف لهذا السموم، بقميص ناديه غلادباخ لأربعة أهداف.