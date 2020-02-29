بالفيديو.. بن سبعيني يبصم على هدف جديد في البوندسليغا

الرياضة
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بالفيديو.. بن سبعيني يبصم على هدف جديد في البوندسليغا
بقلم كريم.تيغرمت

أضاف الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، هدفا آخر إلى رصيده، اليوم السبت، خلال المواجهة التي جمعت ناديه بوريسيا مونشنغلادبخ، بنادي أوغسبورغ.

وشارك بن سبعيني، أساسيا في هذه المباراة، أين برز في الدقيقة الـ49، بتسجيله الهدف الأول في المباراة لصالح مونشنغلادبخ.

وبهذا رفع الدولي الجزائري، رصيده إلى أربعة أهداف هذا الموسم في الدوري الألماني، من أصل 10 مباريات شارك فيها.


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