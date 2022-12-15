بالفيديو.. بن سبعيني يتوج بجائزة جديدة مع مونشنغلادباخ

يواصل الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، نيل الإعتراف في نادي بوريسيا مونشنغلادباخ الألماني، نظير تألقه مع هذا الأخير.

وكشف مسؤولي غلادباخ، اليوم الخميس، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، عن تتويج بن سبعيني بجائزة أفضل هدف لسنة 2022.

كما نشر النادي الألماني مقطع فيديو يبرز الهدف الجميل الذي سجله الدولي الجزائري بمقصية، ليتوج بهذه الجائزة.

يذكر أن رامي بن سبعيني، يقترب من مغادرة ناديه مونشنغلادباخ، بعد تهاطل العروض عليه من كبار أوروبا، أبرزهم بوريسيا دورتموند.