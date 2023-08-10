بالفيديو.. بن سبعيني يستعرض موهبة جديدة خارج المستطيل الأخضر

استعرض الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، موهبة جديدة، خارج المستطيل الأخضر، خلال تدريبات ناديه بوريسيا دورتموند.

وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، لبن سبعيني، داخل قاعة كرة السلة، خلال تدريباته مع دورتموند.

كما تمكن الدولي الجزائري، من تسجيل سلتين بثلاثة نقاط، مبرزا موهبته في هذه الرياضة أمام زملائه في الفريق.