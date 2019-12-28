بالفيديو.. بن سبعيني يستمتع بشطيرة لحم ذهبية في دُبي!

إستغل الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، تواجده في دُبي، من أجل التوجه لمطعم الشيف التُركي نُصرت، رفقة بعض من أصدقائه.

وظهر الظهير الأيسر، وهو يستمتع بشطيرة لحم مُرصعة بالذهب، والتي أصبح تناولها مُوضة لدى نجوم الكرة والفن في العالم مؤخرا.

ولفت خريج مدرسة بارادو الأنظار، منذ وصوله للإمارات العربية المُتحدة، بخرجاته المُتعددة والتي يُشاركها مُحبيه في موقع التواصل إنستغرام.

يُذكر بأن المُدافع المُتألق، أنهى عام 2019 بطريقة رائعة، بعدما تحول لعنصر أساسي بشكل غير قابل للنقاش مع بوروسيا مونشنغلادباخ.