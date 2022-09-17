بالفيديو.. بن سبعيني يسجّل أحد أفضل أهدافه في مشواره الكروي

سجّل الدولي الجزائري رامي بن سبعيني أحد أفضل أهدافه في مسيرته الكروية رفقة فريقه بوروسيا مونشغلادباخ.

كما أبدع بن سبعيني، اليوم السبت، في مباراة فريقه أمام لايبزيغ حينما سجّل هدفه الشخصي بطريقة جميلة جدا في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني.

وشارك إبن مدينة قسنطينة أساسيا في مباراة اليوم، أين قدم مستوى واداء خيالي سواء دفاعيا أو هجوميا.

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