بالفيديو.. بن سبعيني يصل لهدفه الخامس بقميص المنتخب الوطني

تمكن المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني من تسجيل الهدف الثالث للخضر في مرمى منتخب جيبوتي عند الدقيقة الـ27 من عمر المباراة، التي تجمع المنتخبين بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

ووصل لاعب مونشنغلادباخ الألماني لهدفه الخامس بقميص الخضر، بعدما سبق له وأن سجل امام كل من زامبيا، نيجيريا، البنين، والرأس الأخضر.

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