بالفيديو.. بن سبعيني يصنع الحدث بمُراوغة “عالمية” وفرحة “هيستيرية”

لفت الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني الأنظار، سهرة أمس الأحد، بمُراوغة عالمية خلال المواجهة التي فاز بها “رين” أمام “ليون”.

وتلاعب المُدافع الصاعد، بالإيفواري “ماكسويل كروني” على طريقة الكبار، بواسطة “جسر صغير” وبحركة مُشابهة للتي كان يقوم بها، مراد مغني.

وبعد نهاية المُباراة، ظهر خريج مدرسة “بارادو” وهو في حالة فرحة “هيستيرية” رفقة زملائه الذين حققوا نتيجة غير مُتوقعة بالمرة.

ونشط إبن مدينة قسنطينة، مرة أخرى كظهير أيسر، وقدم مردودا مُتوسطا على العموم، وتحصل على علامة “5/10” من طرف “ليكيب”.