بالفيديو.. بن سبعيني يعود لمداعبة الكرة

عاد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني لاعب بورسيا مونشنغلادباخ الألماني، لمداعبة الكرة من جديد، تحسبا لعودته إلى الميادين.

ونشرت إدارة غلادباخ، مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي للفريق، ظهر من خلاله بن سبعيني، وهو يتدرب على انفراد بالكرة.

ويأتي هذا، تمهيدا لعودة الدولي الجزائري للتدريبات الجماعية لناديه، فور التأكد من شفائه التام من الاصابة التي كان يعاني منها عل مستوى الفخذ.

يذكر أن رامي بن سبعيني، غاب عن الجولة الافتتاحية من الدوري الألماني لهذا الموسم، والتي تعادل فيها فريقه مونشنغلادباخ أمام بايرن ميونخ، بنتيجة (1-1).