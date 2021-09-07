بالفيديو.. بن سبعيني يغادر أرضية الملعب بعد تدخل عنيف من تابوسبا

تعرض المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني لتدخل عنيف من طرف اللاعب البوركينابي عبد الفيصل تابوسبا في الدقيقة الـ15 من عمر المباراة، وهو ما دفعه لإكمال المباراة بصعوبة ومغادرة أرضية الميدان في الدقيقة الـ 59 تاركا مكانه لزميله خاسف.

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