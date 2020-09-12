بالفيديو.. بن سبعيني يفتتح عداده التهديفي لهذا الموسم

الرياضة
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بالفيديو.. بن سبعيني يفتتح عداده التهديفي لهذا الموسم
بقلم كريم تيغرمت

بصم رامي بن سبعيني، اليوم السبت، على أول أهدافه في هذا الموسم الجديد، خلال المواجهة التي جمعت فريقه مونشنغلادباخ، بأبيرنويلاند.

وشارك بن سبعيني، أساسيا كعادته، ضمن تشكيلة ناديه بوريسيا مونشنغلادباخ، في هذه المباراة، التي تدخل ضمن منافسة كأس ألمانيا.

وبرز خريج مدرسة بارادو، في الدقيقة الـ25 من الشوط الأول، بتوقيع للهدف الرابع لصالح فريقه، والأول له هذا الموسم.

وقدم رامي بن سبعيني، مردود جيد في هذه المباراة، قبل أن يترك مكانه لزيمله فيدنت، في الدقيقة الـ37، أين كانت النتيجة لصالح مونشنغلادباخ بـ6-0.


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