بالفيديو.. بن سبعيني يقصى رفقة غلادباخ من كأس ألمانيا

أقصي الدولي الجزائري رامي بن سبعيني رفقة ناديه مونشنغلادباخ، من الدور الربع نهائي لكأس ألمانيا.

وجاء إقصاء بن سبعيني، وناديه غلادباخ، على يد بورسيا دورتموند، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن الدور الربع نهائي، والتي انتهت لصالح دورتموند بنتيجة 1-0.

وشارك الدولي الجزائري، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه غلادباخ، في هذه المواجهة، وبصم على مردود جيد.

وكاد رامي بن سبعيني أن يكون حاسما في هذا اللقاء، من خلال تسديدة قوية، لولا براعة حارس بورسيا تورتموند.