بالفيديو.. بن سبعيني يقضي عُطلته في “المدينة الحمراء”

سار الدولي الجزائري “رامي بن سبعيني” على نهج صديقه “يوسف عطّال”، وتوجه صوب مدينة “مراكش” المغربية لقضاء عطلته الصيفية هناك.

ويتواجد مُدافعا المنتخب الوطني في نفس الفندق بالمدينة الحمراء، للإبتعاد عن أجواء الكُرة والتخفيف من الضغط الذي عاشاه رفقة الخضر.

ويُنتظر أن تكون الأيام القادمة مصيرية بالنسبة لنجمي بارادو السابقين، بإعتبار أن كليهما لم يحدد وجهته المُستقبلية لحد الساعة.

ويمتلك إبن مدينة قسنطينة مُقترحات مُهمة من “بوروسيا مونشنغلادباخ” الألماني و”نابولي” الإيطالي.

في حين أن مواطنه مُتابع من عمالقة أوروبا، والذين يسعون لخطفه من “نيس” قبل غلق سوق التحويلات الجاري.