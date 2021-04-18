بالفيديو.. بن سبعيني يكشف أسرار مُعاناته في بلجيكا !

كشف النجم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني أسرار مُعاناته عندما احترف في بلجيكا مع فريق ليرس قادما من أتلتيك بارادو.

بن سبعيني قال:”سنتي الأولى في بلجيكا كانت صعبة جدا جدا جدا خاصة وأنني لم أكن أتحدث اللغة المحلية لبلجيكا ولم أكن أعرف أي شخص هناك”.

وأضاف نجم بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني:”لم أكن أعرف أماكن الأكل الحلال ولم أكن أتحدث مع أي لاعب في التدريبات بسبب اللغة”.

“لم أكن قادرا على المواصلة.. كلمت والدتي وأكدت لها بأنني أُريد العودة الى الجزائر في أقرب فرصة.. في الآخير صبرت وكافحت من أجل الوصول الى ما أنا عليه اليوم”.