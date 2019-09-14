بالفيديو.. بن سبعيني يلفت الأنظار في أول خرجة اساسية له مع غلادباخ

حسم نادي بوروسيا مونشنغلادباخ موقعة الديربي لصالحه على حساب نادي كولن بنتيجة هدف دون مقابل ضمن الجولة الرابعة من الدوري الألماني

وأمضى هدف الفوز لغلادباخ اللاعب حسن بليا، في وقت مبكر من عمر اللقاء في الدقيقة 14 في الشوط الأول .

وشهدت المباراة أول مشاركة رسمية للواد الجديد لبوروسيا، المدافع الجزائري رامي بن سبعيني.

وقدم بن سبعيني اداءا مقنعا في اول ظهور له وسط إعجاب كبير من المدرب والزملاء .

وقالت الصفحة الرسمية للنادي عبر التويتر: “أداء قوي من بن سبعيني في أول لقاء رسمي له”

وتجدر الإشارة أن بورسيا يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب البندسليغا برصيد 7 نقاط .