بالفيديو.. بن سبعيني يهز الشباك في ودية كولن ويخرج مصابا

شارك الدولي الجزائري رامي بن سبعيني في المواجهة الودية التحضيرية التي جمعت اليوم السبت، ناديه بوريسيا مونشنغلادباخ، بنادي فيكتوريا كولن الناشط في الدرجة الرابعة.

ودخل بن سبعيني هذه المباراة، أساسيا، ولم يتأخر كثيرا في البروز، حيث افتتح باب التسجيل لفريق في الدقيقة الرابعة عن طريق رأسية محكمة.

فرحة الدولي الجزائري بهذا الهدف لم تدم طويلا، وهذا بعد تعرضه لإصابة، أجبرته على مغادرة الملعب في الدقيقة الـ40.

يذكر أن رامي بن سبعيني، عاد إلى أجواء التحضيرات الصيفية رفقة ناديه مونشنغلادباخ قبل يويمين فقط، من انتهاء عطلته الصيفية، إلا أن ذلك لم يمنع مدربه من إشراكه أساسيا في هذه المباراة الودية التحضيرية.