بالفيديو.. بن سبعيني يُسجل ثنائية رائعة في مرمى بايرن ميونيخ

بصم سهرة اليوم الأربعاء النجم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني على ثنائية في مرمى العملاق بايرن ميونيخ.

المواجهة الجارية حاليا لحساب الدور الثاني من منافسة كأس ألمانيا تعرف تقدم بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثية دون رد.

الظهير الأيسر للخضر سجل الهدف الأول في الدقيقة ال15 قبل أن يعود ويُوقع ركلة جزاء في الدقيقة ال21.

وكان ابن ولاية قسنطينة قد وقع في الموسم قبل الماضي ثنائية في مرمى العملاق البافاري.