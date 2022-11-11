بالفيديو.. بن سبعيني يُسجل هدفا رائعا في مرمى دورتموند

وقع سهرة اليوم الجمعة النجم الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، هدفا رائعا مع فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ.

حيث سجل، صاحب الـ27 ربيعا الهدف الثاني لفريقه أمام الضيف بوروسيا دورتموند برأسية جميلة عند الدقيقة الـ26.

ويُعتبر هذا الهدف الخامس لبن سبعيني هذا الموسم في الدوري الألماني ليُعادل أفضل حصيلة تهديفية له في موسم واحد منذ التحاقه بغلادباخ.

وتُشير النتيجة الحالية للمواجهة التي تندرج ضمن فعاليات الجولة الـ15 لتقدم غلادباخ بثلاثية لهدف.