بالفيديو.. بن سبعيني يُسجل هدفا عالميا ضد دورتموند

الظهير الأيسر للخضر سجل الهدف الثالث لغلادباخ في الدقيقة ال49 من اللقاء الجاري حاليا على ملعب بوروسيا بارك.

اللقاء الذي يدخل لحساب الجولة ال18 من الدوري الألماني تُشير نتيجته لتقدم غلادباخ بثلاثية لهدفين.

🇩🇿⚽️ Goaaaaaaal Ramy Bensebaini, what a goal by the Algerian left back 🔥🔥🔥 @DZfoot @DZfoot_EN pic.twitter.com/sc10gUJ7gq

— 🇩🇿⚽️ دزاير فوت (@AlgeriaFootVid) January 22, 2021