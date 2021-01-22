بالفيديو.. بن سبعيني يُسجل هدفا عالميا ضد دورتموند

الرياضة
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بالفيديو.. بن سبعيني يُسجل هدفا عالميا ضد دورتموند صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

سجل سهرة اليوم الجمعة النجم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني هدفا عالميا مع فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ ضد بوروسيا دورتموند.

الظهير الأيسر للخضر سجل الهدف الثالث لغلادباخ في الدقيقة ال49 من اللقاء الجاري حاليا على ملعب بوروسيا بارك.

اللقاء الذي يدخل لحساب الجولة ال18 من الدوري الألماني تُشير نتيجته لتقدم غلادباخ بثلاثية لهدفين.


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