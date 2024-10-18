بالفيديو.. بن سبعيني يسجل هدفاً جميلاً رفقة بوروسيا دورتموند
بقلم عزيز طالبي
بصم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني على هدف جميل رفقة ناديه بوروسيا دورتموند خلال المباراة التي تجمعه في هذه الأثناء بنادي سانت باولي.
وسجل بن سبعيني هدف التقدم في الدقيقة 42 من المباراة، ضمن الجولة السابعة من منافسة الدوري الألماني بملعب “سيغنال بارك”.
رأسية بن سبعيني تعطي التقدم لدورتموند#الدوري_الألماني#Bundesliga pic.twitter.com/sRcc0zaZrF
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 18, 2024
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