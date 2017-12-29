بالفيديو.. بن سمرة:”أداو الفريق لحاسي مسعود في الـBUS “!

الرياضة
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بالفيديو.. بن سمرة:”أداو الفريق لحاسي مسعود في الـBUS “!
بقلم عبد النور.حواز

أكد الرئيس السابق لفريق “إتحاد الحراش” أن المسؤولين الحاليين الذي يتقدمهم “محمد العايب” سيقودون الفريق إلى الهاوية بمهازلهم المُتكررة.

وقال “بن سمرة” خلال نزوله ضيفا سهرة اليوم الجمعة على برنامج “داخل ال18” في تلفزيون النهار.

“الديركتوار الحالي كانوا يهدرو عليا مي حاجة ماتبدلت ملي جاو”.

وأضاف:”في وقتي الفريق كان يسافر في الطائرة والفندق خالص والمسؤولين الحاليين داو الفريق برا حتى لحاسي مسعود”.

يُذكر أن “إتحاد الحراش” يواجه غدا السبت لحساب الدور 32 من مُنافسة كأس الجمهورية مُضيفه “نادي تقرت”. 

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