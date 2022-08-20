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الرياضة

بالفيديو.. بن شاعة يفتتح عداده التهديفي في الدوري البلغاري

بقلم كريم تيغرمت
بالفيديو.. بن شاعة يفتتح عداده التهديفي في الدوري البلغاري
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تمكن الجزائري زكرياء بن شاعة، من افتتاح عداده التهديفي، في الموسم الجديد، خلال مباراة ناديه ناديه تشيرنو مورفارنا، أمام بولوفديف

وشارك بن شاعة، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه تشيرنو مورفارنا، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة السابعة من الدوري البلغاري.

كما برز اللاعب السابق لاتحاد العاصمة، في الدقيقة الـ19 من عمر هذه المباراة، بتسجيله هدف التعادل لصالح ناديه.

وانتهت هذه المباراة بفوز زكرياء بن ساعة وفريقه تشيرنو مورفارنا، بنتيجة 4-3، على حساب مضيفهم بولوفديف.

رابط دائم : https://nhar.tv/Q5mHT
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