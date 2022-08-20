بالفيديو.. بن شاعة يفتتح عداده التهديفي في الدوري البلغاري
بقلم كريم تيغرمت
تمكن الجزائري زكرياء بن شاعة، من افتتاح عداده التهديفي، في الموسم الجديد، خلال مباراة ناديه ناديه تشيرنو مورفارنا، أمام بولوفديف
وشارك بن شاعة، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه تشيرنو مورفارنا، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة السابعة من الدوري البلغاري.
كما برز اللاعب السابق لاتحاد العاصمة، في الدقيقة الـ19 من عمر هذه المباراة، بتسجيله هدف التعادل لصالح ناديه.
وانتهت هذه المباراة بفوز زكرياء بن ساعة وفريقه تشيرنو مورفارنا، بنتيجة 4-3، على حساب مضيفهم بولوفديف.
Zakaria Benchaa ouvre son compteur en championnat bulgare. Ancien de l’USM Alger, l’attaquant algérien 🇩🇿 a marqué le premier but du Cherno More Varna, vainqueur sur le terrain du Botev Plovdiv ( 3-4). #EfbetLiga pic.twitter.com/RSIpmkntdN
— Patrick Juillard (@PatrickJuillard) August 20, 2022
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