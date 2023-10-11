بالفيديو.. بن شيخة يخرج عن صمته ويكشف أسباب استقالته

كشف المدرب عبد الحق بن شيخة عنه الأسباب الحقيقية التي دفعته للاستقالة من العارضة الفنية لفريق سوسطارة.

وقال عبد الحق بن شيخة في تصريح له عبر فيديو نشر عبر الصفحة الرسمية للفريق “قدمت استقالتي عن قناعتي الرياضية والاحترافية، قبل التحضيرات، كانت راحة قصيرة ثم التحضير و بعدها كأس السوبر، كل يوم يعطونا برمجة ثم تتغيّر”.

كما أضاف بن شيخة :”الأمور تغيّرت بعض الشيء بعد الخسارة أمام اتحاد العاصمة، شعرت بأمور ضد شخصي و أن الكرة لم تسير بشكل جيّد معي، تلقيت انتقادات عادية”.

وأردف بن شيخة :” تغيّرت المعطيات واللاعبين تغيّروا، بصراحة لم يكونوا جيّدين، شعرت الفريق كبر، الأنصار أغلبهم معي، في الشارع يستقبلوني، وتوجد أقلية وهذا أمر عادي”.

كما قال “ذهب البعض من الفريق، إلى أنهم يقولون بأنهم يريدون استقدام مدربين أكبر مني، أردت الخروج من الباب الواسع، بعد تفكير جيّد، حتى أولادي قاموا بالبكاء من أجلي لطلب الاستقالة”.

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